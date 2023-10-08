“أوبك بلس” تتفق على مواصلة “التشاور”

اتفق وزراء الطاقة والبترول في دول “أوبك بلس”، على مواصلة التشاور مع جميع البلدان الأعضاء من خلال الآليات المتبعة، بما في ذلك اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، والاجتماعات الوزارية للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزراء الطاقة والبترول لدول “أوبك بلس” في الرياض، على هامش فعاليات أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023.
وشهد الاجتماع مراجعة ظروف السوق، كما أكد الحضور التزامهم بالقرارات المعلنة في 5 يونيو الماضي خلال الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، بالإضافة إلى تعديلات الإنتاج الطوعي الجماعي والفردي. وفق “أخبار 24”.
وشدد الوزراء على استعداد دول إعلان التعاون لاتخاذ إجراءات إضافية في أي وقت، ضمن جهودهم المستمرة لدعم استقرار السوق، والبناء على التماسك القوي لدول “أوبك بلس”.