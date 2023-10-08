تعاون بين “كاوست” و”SSA” بأبحاث الفضاء

عقدت وكالة الفضاء السعودية “SSA” وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، شراكة تعاون تهدف لتقييم برنامج الفضاء الخاص بالمملكة وتمهيد الطريق لمزيد من المشاريع الطموحة والمؤثرة في مجال أبحاث الفضاء.
جاء ذلك على خلفية زيارة ممثلين عن وكالة الفضاء السعودية لجامعة “كاوست” في سبتمبر الماضي، في إطار الحملة الترويجية لورشة عمل الأبحاث والتطوير والابتكار “RDI” في مجال الفضاء، ما شكّل فرصة فريدة لهيئة التدريس والباحثين في كاوست للعمل مع خبراء وكالة الفضاء السعودية ومناقشة آليات تطوير قطاع الفضاء السعودي وتحدياته.
ويمكن لأعضاء هيئة التدريس والباحثين المتميزين في “كاوست”، من خلال العمل بشكل وثيق مع وكالة الفضاء السعودية، تطوير آليات للاستفادة من الخبرات الحالية وتسريع عمليات استكشاف المملكة للفضاء الخارجي.
وأكدت نائب رئيس “كاوست” للتقدم الوطني الإستراتيجي الدكتورة نجاح عشري، أن الجامعة تتعاون مع جهات رئيسة فاعلة مثل وكالة الفضاء السعودية لتحقيق رؤية المملكة الطموحة في مجال البحث والتطوير والابتكار.
من جانبه، أكد أستاذ الاستشعار عن بعد والأمن المائي مدير مبادرة المناخ والعيش في “كاوست”، البروفيسور ماثيو مكابي، أن الرصد البيئي والتأهب للكوارث وتطبيقات الأمن القومي وتطوير الصناعة جميعها تستفيد من التعاون بين وكالة الفضاء السعودية و”كاوست” الذي سيقدم فرصًا واعدة للأبحاث التطبيقية ذات التأثير الوطني والدولي، فضلًا عن المساعدة في إعداد الجيل القادم من العلماء والمهندسين الذين سيتولون مهام تطوير العلوم والأبحاث الطموحة في هذا المجال.
وتتمتع الجامعة بعلاقات قوية مع وكالة الفضاء السعودية، كما أن لديها الكثير من الكفاءات التي تتوافق إلى حد كبير مع طموحات وأهداف وتطلعات الوكالة.
فيما قال نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية الدكتور فالاناثان مونسامي، إن الوكالة تهدف لتطوير خرائط طريق، من شأنها تعزيز ودعم الأبحاث والتطوير والابتكار في قطاع الفضاء في المملكة. وفق “أخبار 24”.
وأدت “كاوست” دورًا متميزًا في هذا المجال، فقد برزت مؤسسةً بحثيةً قويةً، ولذا فإن العلاقات التي تربطنا بالجامعات المختلفة، بما في ذلك كاوست، ستكون أداة رئيسة لتحقيق أهدافنا.
وتعمل وكالة الفضاء السعودية على مواءمة جميع عملياتها التشغيلية الأساسية لتعزيز المهام بمجرد الموافقة على تمويل إستراتيجية الفضاء الوطنية لحوالي 58 مبادرة سعودية، تقع حوالي 34 مبادرة منها ضمن اختصاص وكالة الفضاء السعودية.