اتفاقية لإطلاق صندوق مالي لتطوير “مسار”

وقّعت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المالك والمطور لوجهة “مسار”، وشركة ألفا المالية، اتفاقية استحواذ لإطلاق “صندوق ألفا المالية لتطوير أرض بوجهة “مسار”.
وتعد الاتفاقية، التي تأتي بالشراكة مع شركة مجموعة الاتحاد والتكافل للاستثمار المحدودة المطور الرئيس لمشروع الصندوق، أول تعاون مع مؤسسة مالية مرخصة من هيئة السوق المالية، باستثمارات تفوق الـ 600 مليون ريال.
وجرت مراسم التوقيع في مكة المكرمة بحضور رئيس مجلس إدارة شركة أم القرى للتنمية والإعمار عبدالله صالح كامل، وعدد من قيادات ومنسوبي الشركتين، فيما وقع الاتفاقية من الجانبين الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى ياسر عبدالعزيز أبو عتيق والرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة ألفا المالية معاذ بن نعيم النعيم.
ويهدف الصندوق، الذي يعد صندوقاً عقارياً مغلقاً ومتوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلى الاستحواذ على قطعة أرض في وجهة “مسار” تبلغ مساحتها 2.4 ألف متر مربع، لتطوير برج سكني يتكون من حوالي 240 شقة سكنية.
وتعكس اتفاقية الاستحواذ عزم الشركة في تطوير الوجهة وتحويلها إلى وجهة حضرية متكاملة، كما أنها تقدِّم تجارب استثنائية للسكان والزوار في مختلف القطاعات، وبما يهدف إلى تعزيز جودة الحياة وإثراء تجربة زوار مكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.
ويعد المشروع المرتبط بصندوق ألفا المالية لتطوير أرض وجهة مسار، جزءًا من مشاريع الشركة في مواكبة النمو في قطاع العقارات في مدينة مكة المكرمة، كما تمثل الوجهة إحدى أهم وأضخم المشاريع العقارية القائمة في البلاد، لا سيما أنها ستدعم العاصمة المقدسة، وتصب في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 فيما يخص برنامجي خدمة ضيوف الرحمن وجودة الحياة.
فيما يعكس إطلاق صندوق ألفا المالية لتطوير أرض وجهة مسار، قدرة الفريق على انتقاء الفرص الفريدة من نوعها، وجاذبية الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري بالمملكة والتي ترى أنها ستحقق الأهداف المرجوة منها.
وتبقى “مسار” إحدى الوجهات الحضرية ذات الرؤية التنموية والاستثمارية، التي تهدف إلى الارتقاء بالخيارات المتوفرة في مكة المكرمة من خلال توفير تجارب غير مماثلة تثري تجربة سكان مكة المكرمة وضيوفها، وتسهم في تعزيز جودة حياة الإنسان بالعاصمة المقدسة.