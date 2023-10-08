إطلاق “بوابة الثقافة” الإلكترونية

أطلقت وزارة الثقافة منصة “بوابة الثقافة” الإلكترونية، والتي ستُساعد على سهولة وصول الجمهور المحلي والدولي إلى قاعدة بيانات شاملة للقطاع الثقافي السعودي بأصوله وبُناه التحتية ومؤسساته، وآثاره ومنجزاته.
وتُغطي المنصة الإلكترونية الأصول الثقافية بمختلف القطاعات الثقافية، وتُشرك المجتمع في رصدها ورفع كل ما يتعلق بها على هذه المنصة عبر موقعها الإلكتروني، كما تتيح للمستخدمين استعراض أنواع مختلفة من صور الأصول الثقافية ووصفها وموقعها، واستكشاف المواقع التاريخية والثقافية عبر خريطةٍ تفاعلية، إلى جانب التصفح والبحث في سجلٍ ثقافي يضم جميع المسارح، والمكتبات، والمتاحف.
وتُتيح المنصة استكشاف مجموعات القطع الأثرية الثقافية، ومجموعات المخطوطات، والفن الصخري، والنقوش وغيرها من الأصول الثقافية التي خُزنت رقميًّا، فضلًا عن إمكانية مشاركة الأفراد أصولهم الثقافية مع المجتمع الثقافي عبر مدونة بوابة الثقافة.
وتأتي منصة “بوابة الثقافة” في إطار سعي الوزارة إلى جمع الموارد الثقافية السعودية في منصةٍ واحدة؛ ليستفيد منها المتلقي والراغب في رصد الحراك الثقافي ومتابعة نشاطه، إلى جانب ما تسعى له الوزارة من خلق منصة رقمية شاملة، وجامعة لمختلف الأصول الثقافية في المملكة؛ لحفظ الثروة الثقافية السعودية ونشرها محليًّا ودوليًّا. وفق “أخبار 24”.
وتعد المنصة واحدةً من المنتجات التي تقدمها وزارة الثقافة لدعم مشروع النهوض بالقطاع الثقافي، وتعزيز حراكه ونشاطه في الاتجاهات المعرفية والمجتمعية، بهدف تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للثقافة في جعل الثقافة نمط حياة للمجتمع، وزيادة مساهمتها في الناتج الاقتصادي الوطني، ورفع مستوى تأثيرها في تعزيز مكانة المملكة على المستوى الدولي، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في جوانبها الثقافية.