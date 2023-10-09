مركز “تأشير” بتونس لتسهيل الزيارة للمملكة

افتتحت المملكة مركز ” تأشير” في تونس؛ بهدف تسهيل الحصول على تأشيرات المملكة خلال 24 ساعة.
وأوضح وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة في كلمة له بهذه المناسبة، أن افتتاح المركز يأتي في إطار التسهيلات التي تحرص عليها القيادة لزيارة المملكة بكل يسر وسهولة.
جاء ذلك خلال زيارة وزير الحج والعمرة لتونس، والتي شهدت افتتاح المركز رقم 84 في 40 دولة حول العالم.
من جانبه، أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز الصقر، أن المركز يأتي في إطار التسهيلات التي تقدمها القيادة في خدمة ضيوف الرحمن، وهو ما يجسد حرص المملكة على مواكبة التطور حول العالم وتسهيل الخدمات وتقريبها، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. وفق “أخبار 24”.