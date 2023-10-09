رسمياً.. يوسف المناعي مدرباً لـ”أبها”

أعلنت إدارة أبها التعاقد مع المدرب التونسي يوسف المناعي ليتولى مهام تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.
وأوضح نادي أبها عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أنه تمت مراسم التوقيع مع المدرب التونسي بحضور نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبها فهد آل مفرح.
كان نادي أبها أعلن في وقت سابق تكليف المدرب جورج تيميش بالإشراف على الفريق الأول، بعدما تم تقديم الشكر للمدرب البولندي تشيزيلاف ومساعديه على ما بذلوه من جهود. وفق “أخبار 24”.
ويعد المناعي من ذوي الخبرة، وممن له معرفة بالرياضة السعودية، حيث تولى تدريب عدة أندية سعودية وعربية منها: الهلال والاتفاق والقادسية والعدالة السعودية، والأفريقي التونسي والأهلي الإماراتي والأهلي البحريني.