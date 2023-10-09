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رياضة > الفيحاء يعلن إصابة مجرشي بقطع في الرباط الصليبي
09/10/2023   7:33 ص

الفيحاء يعلن إصابة مجرشي بقطع في الرباط الصليبي

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أعلن نادي الفيحاء عن تعرض لاعبه محمد مجرشي لقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، وحاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي لمدة 6 إلى 9 أشهر.

وقال نادي الفيحاء عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، إن لاعب الفريق الأول محمد مجرشي أجرى فحوصات طبية على موضع إصابته، والتى أسفرت عن تعرضه لقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمني حيث سيحتاج إلى تدخل جراحي، وبرنامج علاجي وتأهيلي يتراوح بين ستة إلى تسعة أشهر. وفق “أخبار 24”.

وكان مجرشي قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة الفيحاء وباختاكور الأوزبكي ضمن دوري أبطال آسيا الثلاثاء الماضي.

الفيحاء يعلن إصابة مجرشي بقطع في الرباط الصليبي

رياضة
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