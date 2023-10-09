“برنامج” لتعزيز حضور المرأة بـ”مناصب قيادية”

أطلقت غرفة الشرقية ممثلة بمركز تمكين المرأة بالتعاون مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” ممثلة بمبادرتها الوطنية “نساند”، البرنامج التدريبي لمبادرة قياديات تحت عنوان “تفعيل دور السيدات في مجالس الإدارة”، وذلك بمقر غرفة الشرقية بالدمام.
وأوضحت عضو مجلس إدارة الغرفة أغاريد عبدالجواد، أن البرنامج يسعى لاستكشاف أفضل الآليات والممارسات لتعزيز وتفعيل حضور المرأة في المناصب القيادية العليا ومجالس الإدارات، وتحقيق أفضل مشاركة اقتصادية لها من خلال دعم حضورها في مراكز صنع القرار.
وأكدت أن المرأة السعودية حظيت على مدار السنوات الماضية باهتمامٍ كبير من القيادة، فأفسحت لها المجال لممارسة دورها بشكل أكبر في العملية التنموية، واعتبرتها مكّونًا وشريكًا أسّاسيًا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وطموحاتها، واتخذت العديد من القرارات التي عزَّزت دورها في الاقتصاد الوطني، وأصبحت تلعب دورًا مهمًا ومتناميًا في مجتمع الأعمال، بل والرقم الأهم في معادلة بناء التنمية التي تخوضها بلادنا على الأصعدة كافة. وفق “أخبار 24”.
ويناقش البرنامج الذي يستمر لمدة 3 أيام، عدة محاور هي: تكوين مجالس الإدارة وأهمية وجود السيدات فيها، وواجبات والتزامات أعضاء المجلس، وحوكمة الشركات، إضافة الى الأدوار الرئيسة لمجلس الإدارة وهيكلة المجلس والعمليات والبروتوكولات الخاصة به، والعلاقة التفاعلية بين المراجعة ومجلس الإدارة.