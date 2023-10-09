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جديد المحليات > 84 مليوناً لمزارعي القمح المحلي
09/10/2023   3:42 م

84 مليوناً لمزارعي القمح المحلي

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أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي صرف مستحقات الدفعة السادسة عشرة لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين (المزارعين والشركات الزراعية)، اللذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444 / 1445هـ (2023م)، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للهيئة.

وأوضحت الهيئة أن صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة بلغ 84.8 مليون ريال، وذلك لكمية 45,6 طن، لعدد 106 مزارعين، تضمنت 20 مزارعًا من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم بلغ 1.6 مليار ريال، وذلك لكمية 938 طنًا، لعدد 2702 مزارع.

84 مليوناً لمزارعي القمح المحلي

جديد المحليات
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