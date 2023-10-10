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جديد المحليات > المملكة تبحث التنمية المستدامة بـ”مراكش”
10/10/2023   7:20 ص

المملكة تبحث التنمية المستدامة بـ”مراكش”

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يلتئم في مراكش المغربية، أعضاء من صندوق النقد والبنك الدوليين، ووزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين، على طاولة، من المقرر أن تناقش الاجتماعات القضايا العالمية المشتركة؛ كالتنمية المستدامة، وسبل القضاء على الفقر، وتوقعات الاقتصاد العالمي؛ وغيرها من القضايا المالية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، بالإضافة إلى بحث المسائل المتعلقة بمراجعة حوكمة الصندوق والبنك، خلال الفترة 9 – 15 أكتوبر 2023م.

ويضم وفد المملكة الذي يرأسه وزير المالية محمد الجدعان، محافظ البنك المركزي أيمن بن محمد السياري، والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، ومساعد الوزير للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالمحسن بن سعد الخلف، بالإضافة إلى عدد من المختصين من وزارة المالية والبنك المركزي السعودي والصندوق السعودي للتنمية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وفق “أخبار 24”.

وتناقش الاجتماعات القضايا العالمية المشتركة ومنها: التنمية المستدامة، وسبل القضاء على الفقر، وتوقعات الاقتصاد العالمي؛ وغيرها من القضايا المالية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، بالإضافة إلى مناقشة المسائل المتعلقة بمراجعة حوكمة الصندوق والبنك.

يذكر أن هذه الاجتماعات السنوية تجمع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والرؤساء التنفيذيين من القطاع الخاص وممثلي منظمات المجتمع المدني والأكاديميين؛ لمناقشة أبرز التطورات بالشأن المالي العالمي.

المملكة تبحث التنمية المستدامة بـ”مراكش”

جديد المحليات
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