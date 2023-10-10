“أمير الرياض”: جامعة سلطان سباقة بـ”التحول الرقمي”

أكد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم، أن جامعة الأمير سلطان تخطو خطوات سباقة في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، حيث وضعت بصمة واضحة في هذه العلوم، متمنيًا أن يستمر عطاؤهم على المستوى المأمول دومًا.
وأعرب أمير الرياض، خلال افتتاحه المؤتمر الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع دورية “تايمز” للتعليم العالي البريطانية، عن سعادته بافتتاح المؤتمر، مضيفًا أن الجامعة تسير بخطى واضحة في سبيل تحقيق الأهداف العلمية.
وبين أن المؤتمر يناقش الأفكار الجديدة والمبتكرة التي ستوجه مستقبل التعليم العالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأنه يتوافق مع رؤية المملكة الطموح 2030 التي تتطلب تعزيز بنية التعليم الرقمي في المملكة، مؤكدًا أن استضافة جامعة الأمير سلطان لهذا المؤتمر تؤكد دورها وريادتها في التعليم العالي وتحقيق التحول الرقمي والابتكار في التعليم.
ورفع رئيس جامعة الأمير سلطان الدكتور أحمد بن صالح اليماني، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كونه صاحب الفضل الأول والرائد في تأسيس الجامعة مقدمًا الشكر للأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على الدعم اللامحدود لمجال التعليم والابتكار والتحول الرقمي، الذي يسهم في بناء مجتمع المعرفة لتحقيق رؤية المملكة الطموح 2030. وفق “أخبار 24”.
وانطلق مؤتمر “الجامعات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023” بفعاليات تشمل 30 حلقة نقاش وجلسة حوارية متخصصة حول تطوير التعليم العالي، بحضور أكثر من 70 خبيرًا وقائدًا في قطاع التعليم العالي إقليميًا وعالميًا، وحضور 300 مشارك من جميع أنحاء العالم.