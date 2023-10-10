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جديد المحليات > بـ”الإضافي”.. المواطن يودع دعم “أكتوبر”
10/10/2023   7:27 ص

بـ”الإضافي”.. المواطن يودع دعم “أكتوبر”

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بدأ برنامج حساب المواطن في إيداع الدفعة الـ 71 من الدعم المخصص لشهر أكتوبر الجاري، للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وأشار البرنامج أن الدعم يشمل الإضافي، مبيناً أن عمليات الإيداع في حسابات المستفيدين سوف تستمر حتى نهاية اليوم (الثلاثاء).

بـ”الإضافي”.. المواطن يودع دعم “أكتوبر”

جديد المحليات
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