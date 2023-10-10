بـ”الإضافي”.. المواطن يودع دعم “أكتوبر”

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بدأ برنامج حساب المواطن في إيداع الدفعة الـ 71 من الدعم المخصص لشهر أكتوبر الجاري، للمستفيدين المكتملة طلباتهم.
وأشار البرنامج أن الدعم يشمل الإضافي، مبيناً أن عمليات الإيداع في حسابات المستفيدين سوف تستمر حتى نهاية اليوم (الثلاثاء).
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