“دعم” 10 شركات سيبرانية “ناشئة”

يستهدف برنامج “مسرعة الأمن السيبراني”، دعم 10 شركات محلية ناشئة في المجال، وتمكين 45 شركة محلية وإقليمية ودولية ناشئة خلال 3 سنوات.
وتفصيلاً، أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني النسخة الثانية من البرنامج، الهادف إلى تعزيز منظومة ريادة الأعمال في المملكة، وتحفيز الاستثمار وتشجيع الابتكار في مجالات الأمن السيبراني.
وأوضحت الهيئة أن البرنامج الذي تنفذه بالتعاون مع ذراعها التقنية، الشركة السعودية لتقنية المعلومات “سايت”، يستهدف في نسخته الثانية دعم أكثر من 10 شركات محلية ناشئة في المجال، وتنمية قدراتها من خلال بيئة داعمة وملائمة توفر جلسات إرشادية واستشارية على مدى 12 أسبوعاً يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين المحليين والعالميين في المجال.
ويشتمل البرنامج على مجموعة من الجولات والزيارات الميدانية التي تشمل وادي السيليكون وغيرها من المواقع لاستكشاف أفضل التجارب العالمية الناجحة في مجال ريادة الأعمال، والاطلاع على أحدث التوجهات المبتكرة والواعدة في قطاع الأمن السيبراني.
ودعت الهيئة رواد الأعمال والشركات المحلية الناشئة في مجالات الأمن السيبراني إلى التسجيل في البرنامج ابتداءً من اليوم الاثنين، وحتى الخميس “26 أكتوبر الجاري”، عبر المنصة المخصصة في الموقع الإلكتروني.
ويتضمن البرنامج أيضاً تقديم استشارات مالية واستثمارية، والتدريب على تسويق المنتجات والتعرّف على تقنيات الترويج لجذب العملاء والمستثمرين.
وبيّنت الهيئة أن مسرعة الأمن السيبراني تُعد أحد الممكّنات الرئيسة لتشجيع الابتكار وإيجاد أفضل الحلول الإبداعية للتحديات السيبرانية، وتنمية سوق الأمن السيبراني في المملكة عبر تمكين أكثر من 45 شركة محلية وإقليمية ودولية ناشئة في 3 سنوات، وتوفير الدعم المالي للشركات المنضمة للبرنامج، وتقديم أكثر من 500 ساعة إرشاد وتوجيه للشركات الساعية للتوسع في المجال.
ويأتي البرنامج انطلاقاً من أهداف الهيئة الاستراتيجية في تحفيز منظومة الصناعة المحلية في مجالات الأمن السيبراني، وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة في المجال، إلى جانب تعزيز البيئة التنافسية لجذب الاستثمارات المحلية والدولية في المجال بما يسهم في تنمية سوق الأمن السيبراني على المستوى الوطني.
وفق “أخبار 24”.