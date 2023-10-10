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جديد المحليات > أمطار متوقعة على 4 مناطق
10/10/2023   7:26 ص

أمطار متوقعة على 4 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار فرص هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وأوضح المركز في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء)، أن السماء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، لفت إلى أن مكة المكرمة يتوقع أن تسجل حرارة بـ 42 مئوية، فيما تصل الحرارة إلى 40 درجة بالمدينة المنورة، و37 درجة بالرياض وجدة، و39 درجة بالدمام وبريدة، و27 درجة في أبها. وفق “أخبار 24”.

أمطار متوقعة على 4 مناطق

جديد المحليات
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