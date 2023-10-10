7 آلاف مصنع تحصل على التصريح البيئي

بلغ عدد المصانع الحاصلة على التصريح البيئي 7239 مصنعًا، بنسبة ارتفاع بلغت 72% في نهاية النصف الثاني من العام الجاري 2023، إذ كانت 18% في بداية عام 2021.
وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أنَّ الحصول على التصريح البيئي يعد شرطًا أساسيًا لمنح الترخيص الصناعي؛ تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بإدراج التصاريح البيئية ضمن الاشتراطات الأساسية لإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة ذات الأثر البيئي.
وبينت أنَّ هذا الارتفاع يعكس جهود الوزارة في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة في القطاع الصناعي، حيث حرصت على توفير التسهيلات اللازمة للمصانع للحصول على التصريح البيئي بما في ذلك التنسيق مع الجهات المختصة لوضع الحلول لأي تحديات قد تواجهها في هذا الشأن. وفق “أخبار 24”.
وأشارت الوزارة إلى استمرارها في رفع نسبة المصانع الملتزمة بالحصول على التصريح البيئي، والوصول إلى تحقيق مستهدفات الاستدامة البيئية في القطاع الصناعي، داعيةً المصانع التي لم تحصل على التصريح البيئي إلى المسارعة في الحصول عليه من خلال استكمال الإجراءات، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.