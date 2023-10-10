“النقد الدولي”: نمو اقتصاد المملكة 4٪ العام المقبل

رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو اقتصاد المملكة إلى 4٪ العام المقبل، فيما خفض توقعاته للعام الحالي من 1.1% إلى 0.8%.
وتوقع الصندوق تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي هذا العام مقارنة بالعام الماضي من 3.5 إلى 3% هذا العام، مرجحا انخفاضه أيضا إلى 2.9% في العام المقبل، بانخفاض مقداره 0.1% عن تقديره السابق الصادر في يوليو.
وأشار الصندوق إلى التباطؤ التدريجي للتضخم العالمي من 8.7% في 2022 إلى 6.9% هذا العام ثم إلى 5.8% في 2024 بسبب تشديد السياسة النقدية وتراجع أسعار السلع الأساسية الدولية، مشيرا إلى أن هناك احتمالات أفضل بأن تتمكن البنوك المركزية من كبح جماح التضخم دون دفع الاقتصاد العالمي إلى الركود. وفق “أخبار 24”.
وأكد أنه برغم تحسن النشاط الاقتصادي العالمي هذا العام إلا أنه لا يزال بشكل عام أقل من معدلات ما قبل جائحة كورونا، وخاصة في الأسواق الناشئة والدول النامية، مرجعا ذلك لعدة أسباب منها الحرب الروسية في أوكرانيا والتي لا تزال تؤثر في الأسواق العالمية، والانقسام الجيوسياسي في العالم، والآثار طويلة المدى لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.