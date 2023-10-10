إيرادات قطاع الأعمال ترتفع 24% في 2022

أكدت الهيئة العامة للإحصاء تحقيق قطاع الأعمال معدلات نمو متتالية خلال عامي 2021 م و2022م، حيث ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للقطاع خلال هذه الفترة بنسبة 24% من 4.08 مليار ريال في 2021 إلى أكثر من 5.07 مليار ريال.
وأضافت أن إجمالي النفقات التشغيلية لقطاع الأعمال بلغ 2.01 مليار ريال مرتفعًا بنسبة 16% عما كان عليه في 2021، فيما ارتفعت تعويضات المشتغلين بنسبة 6% لتصل إلى 413.3 مليار ريال.
وأبانت أن أنشطة التعدين واستغلال المحاجر شكلت ما نسبته 29% من إجمالي إيرادات القطاع، يليها أنشطة الصناعة التحويلية بنسبة 28%، فيما ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية لمنشآت قطاع الأعمال بنسبة 24% على أساس سنوي، مدعومة بارتفاع الإيرادات التشغيلية في مختلف النشطة الاقتصادية، كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية في نشاط استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 64%، يليها أنشطة صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 40%، وأنشطة صُنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 37% وذلك مقارنة بعام 2021م.
ولفتت إلى أن إجمالي النفقات التشغيلية لقطاع الأعمال بلغ 2.017 مليار ريال خلال 2022م، فيما شكلت أنشطة الصناعة التحويلية نسبة 41% من إجمالي النفقات التشغيلية للقطاع، يليها أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 23%، حيث ارتفعت النفقات التشغيلية لقطاع الأعمال بنسبة 16% مقارنة بالعام السابق، نتيجة لارتفاع النفقات التشغيلية في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
كما أشارت نتائج الأنشطة الاقتصادية الفرعية إلى ارتفاع النفقات التشغيلية في نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 74%.
ونوهت بارتفاع تعويضات المشتغلين بنسبة 6% مقارنة بعام 2021م، متأثرة بارتفاع التعويضات في مختلف الأنشطة الاقتصادية لتصل إلى 413.3 مليار ريال، فيما انخفض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 12.2 % خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.
وأشارت إلى أنه برغم استمرار نشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز في الارتفاع، إلا أن تأثير الانخفاض الذي شهده نشاط التعدين واستغلال المحاجر خلال شهر أغسطس الماضي قد ساهم بشكل مباشر في انخفاض المؤشر العام بسبب وزنه المرتفع في المؤشر.
وسجل مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي انخفاضاً سنوياً قدره 12.2 % خلال شهر أغسطس من العام الحالي، مواصلاً بذلك التباطؤ في معدلات نموه التي بلغت ذروة ارتفاعها في بداية العام الماضي مدعومة بمعدلات نمو أنشطة التعدين واستغلال المحاجر وأنشطة الصناعة التحويلية في ذلك العام. وفق “أخبار 24”.
وأكدت انخفاض الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر في أغسطس الماضي بنسبة 19.3 % مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي، حيث خفضت المملكة إنتاجها النفطي في شهر أغسطس الماضي ليصل إلى 8 ملايين برميل يوميًا، فيما استمر نشاط الصناعة التحويلية في الارتفاع، حيث ارتفع بنسبة 4.6 %،
كما حقق نشاط إمدادات الكهرباء والغاز ارتفاعًا بنسبة 21.5 % وذلك مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي، في حين انخفض الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي بنسبة 0.3% مقارنة بشهر يوليو من العام الحالي بتأثير من نشاط التعدين واستغلال المحاجر الذي انخفض بنسبة 1.1 %، فيما استقر نشاط الصناعة التحويلية عند مستوى أداء الشهر السابق وارتفع نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 11% ولكن نظرا لتدني وزن هذا النشاط لم يكن له تأثير كبير على المؤشر .