“الضواحي الخضراء”.. مبادرة لزراعة 1.3 مليون شجرة

تستهدف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان زراعة 1.3 مليون شجرة في أكثر من 50 مشروعًا في مختلف مناطق المملكة، ضمن مبادرة “الضواحي الخضراء” أحد برامج رؤية المملكة 2030، لتقليل الانبعاثات الكربونية المسببة للتلوث، لتحسين جودة الحياة في مدن ومحافظات المملكة، وزيادة نصيب الفرد من الغطاء النباتي، وتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري.
وتهدف الوزارة إلى زيادة الغطاء النباتي في مشاريع برنامج سكني، وتحسين جودة الحياة للسكان وزيادة جاذبية الوحدات السكنية في تلك المشاريع.
وتغطي المبادرة أكثر من 55 مليون متر مربع من مساحات المشاريع، والتي تحتضن 100 ألف وحدة سكنية وعددًا من المدارس والمرافق الأخرى، بالإضافة إلى تشجير أكثر من 2 مليون متر مربع من الشوارع والممرات، إذ من المقرر أن يتم تنفيذ المبادرة عبر ثلاث مراحل تبدأ من العام الجاري حتى عام 2025، حيث يستهدف المشروع في مرحلته الأولى زراعة أكثر من 270 ألف شجرة وشجيرة محلية من النباتات الملائمة لكل منطقة. وفق “أخبار 24”.
وأكد وكيل الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبدالرحمن الطويل، أن مبادرة الضواحي الخضراء تستهدف رفع جودة الحياة في المجتمعات السكنية، وبناء مجتمع حيوي وتحسين نمط حياة الأسر السعودية والمساهمة في زيادة جاذبية التملك في الأحياء الجديدة، وتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية، وزيادة نصيب الفرد من الغطاء النباتي.
وأضاف: “تستند المبادرة على مجموعة من المعايير بحسب ظروف واحتياجات البيئة المحلية، إذ تتضمن زراعة الأشجار والشجيرات أمام الوحدات السكنية والممرات والأرصفة، بالإضافة إلى تشجير مختلف المرافق الحكومية والشوارع والممرات في مشاريع الإسكان”.