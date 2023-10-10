سمو محافظ الخرج يدشن حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية في محافظة الخرج

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج في مكتبه بديوان المحافظة اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٥/٠٣/٢٥هـ المدير التنفيذي لنطاق الخرج الصحي الاستاذ/ فهد بن محمد الممخور والفريق الطبي.
وبعد ذلك دشن سموه حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية ، ونوَّه سموه خلال التدشين، بما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بصحة الإنسان وسلامة المجتمع من الأمراض، مثمِّناً جهود وزارة الصحة في رفع الوعي الصحي لدى المواطن والمقيم.
وأوضح المدير التنفيذي لنطاق الخرج الصحي أن حملة التطعيم ضد الإنفلونزا تندرج ضمن الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة الصحة في جميع مناطق المملكة، مبيناً أن مدة الحملة أربعة أشهر، وسيقوم نطاق الخرج الصحي بتنفيذ حملات توعوية في الأماكن العامة والمراكز التجارية، لتعزيز الوعي الصحي عن أهمية أخذ اللقاح.