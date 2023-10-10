إنفاق “مليارَيْ” ريال على الأطعمة بـ”أسبوع”

أنفق المستهلكون في أرجاء المملكة كافة، 12.1 مليار ريال عبر نقاط البيع من خلال 189.4 مليون عملية، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 7 أكتوبر الجاري، بينها مليارَا ريال على الأطعمة والمشروبات، و1.7 مليار ريال على المطاعم والمقاهي.
وكشف البنك المركزي السعودي “ساما”، خلال تقريره الأسبوعي لنقاط البيع في المملكة، أن قيمة العمليات في السلع والخدمات المتنوعة بلغت 1.4 مليار ريال، و659.4 مليون ريال في الملابس والأحذية، و354.2 مليون ريال في مواد التشييد والبناء، و161.7 مليون ريال في التعليم، و233.2 مليون ريال في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و791.2 مليون ريال في محطات الوقود.
وأنفق المستهلكون في الصحة 830.4 مليون ريال، و290.4 مليون ريال في الأثاث، و257.4 مليون ريال في الفنادق، و124.7 مليون ريال في المنافع العامة، و338.6 مليون ريال في المجوهرات، و307.1 مليون ريال في الترفيه والثقافة، كما بلغت قيمة العمليات في الاتصالات 112.2 مليون ريال، و692.4 مليون ريال في النقل، في حين بلغت قيمة العمليات الأخرى 1.8 مليار ريال. وفق “أخبار 24”.
وعلى مستوى المدن، بلغت قيمة الإنفاق في الرياض 4 مليارات ريال، وفي جدة 1.7 مليار ريال، فيما بلغت 631.5 مليون ريال في الدمام، و460.2 مليون ريال بالمدينة المنورة، و350.8 مليون ريال في الخبر، و285.7 مليون ريال في بريدة، و468.4 مليون ريال في مكة المكرمة، و154.6 مليون ريال في أبها، و197.2 مليون ريال في حائل، و237 مليون ريال في تبوك.