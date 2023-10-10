“تمور” العلا الأسبوع “المقبل”

تطلق الهيئة الملكية لمحافظة العلا “سوق مهرجان العلا للتمور”، وذلك في سوق “المنشية” بالمحافظة، خلال الفترة من 13 أكتوبر إلى 11 نوفمبر المقبل.
وأوضحت الهيئة أن السوق تتضمن مزادا سيستمر حتى 28 أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أنها تعمل مع العديد من الشركاء والمؤسسات لتنمية قطاع الزراعة ضمن أهداف التنمية المستدامة للمحافظة وفق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأكدت أنها تسعى للحفاظ على المزايا الفريدة للمحافظة، وتعزيز مكانتها كإحدى الوجهات الأبرز في إنتاج التمور على مستوى المملكة، مضيفة أن استمرار انعقاد مهرجان العلا للتمور في نسخته الرابعة يمثل تميزا في مسيرة تمور العلا والتي شكلت علامة بارزة في مهرجانات التمور السعودية.
وأضافت أن المهرجان يمثل فرصة لمزارعي العلا لتسويق منتجاتهم، كما يتيح لهم حضور الدورات وورش العمل التي تنظمها الهيئة مع مختلف الشركاء، والتي تهدف إلى رفع خبرات المزارعين للوصول للجودة الأعلى. وفق “أخبار 24”.
ونوهت بأن مزاد مهرجان العلا للتمور حقق خلال الأسابيع الماضية نموًا ملحوظًا في المبيعات التي سيتم إعلانها لاحقًا، مضيفة أن المهرجان يهدف إلى إيجاد تنافسية لتمور العلا في مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وفق ما تنص عليه “رؤية العلا” والهادفة إلى تعزيز دور المملكة لتصبح المصدر الأكبر للتمور على مستوى العالم.