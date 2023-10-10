صعود “المؤشر” بعد 8 جلسات “هبوط”

نجح المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في جلسة اليوم أن يعكس اتجاهه للصعود بعد 8 جلسات هبوط متتالية كسر خلالها مستوى 11 ألف نقطة هبوطاً، وفاقداً خلالها 502 نقطة نسبتها 4.53%، وجاءت مكاسب المؤشر اليوم بدعم تحسن الطلب على الأسهم التي ارتفعت أسعار معظمها مقارنة بجلسة أمس.
وأنهى المؤشر العام تعامُلات اليوم عند مستوى 10640.06 نقطة في مقابل 10575.34 نقطة أمس، بزيادة 74.76 نقطة نسبتها 0.61%، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام 2023 إلى 162 نقطة، نسبتها 1.54%، عند المقارنة بنهاية تعامُلات العام الماضي البالغة 10478 نقطة.
وبالنظر إلى الإجماليات، فنجد ارتفاع كمية الأسهم المتداولة 13% إلى 217 مليون سهم، في مقابل 193 مليوناً، بينما هبطت السيولة المتداولة 2% إلى 4.88 بليون ريال، في مقابل 4.98 بليون لجلسة أمس، وتراجع عدد الصفقات المنفذة 3% إلى 408 آلاف صفقة في مقابل 519 ألفاً.
ونتيجة تحسن أسعار الأسهم، استقرت مؤشرات 14 قطاعاً من السوق في المنطقة الخضراء، تصدرها مؤشر التأمين المرتفع 1.32%، تلاه مؤشر المرافق العامة المرتفع 1.28%، ثم مؤشر الطاقة الصاعد 1.08%، فيما بلغت مكاسب مؤشر المصارف 0.70%.
وفي المقابل هبطت مؤشرات 7 قطاعات، حل مؤشر تجزئة الأغذية في صدارة الخاسرين بنسبة 1.08%، تلاه مؤشر الخدمات الاستهلاكية الهابط 1.03%، فيما بلغت خسارة مؤشر العقارات 0.04%.
وشهدت جلسة اليوم التداول بأسهم 229 شركة، ارتفعت أسهم 67 شركة، بينما تراجعت أسعار أسهم 150 شركة، واستقرت أسهم 12 شركة مقارنة بأسعارها نهاية جلسة أمس، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 11.057 تريليون ريال بزيادة قدرها 114 بليوناً بنسبة ارتفاع 1.04%.
أما أبرز الأسهم لجهة الزيادة في السعر، تصدرها سهم ثمار الصاعد 6.26% وصولا إلى 17.32 ريال من تداول 3.4 مليون سهم ، تلاه سهم بوبا العربية المرتفع 5.49% إلى 203.80 ريال من تداول 173 ألف سهم، تبعه سهم الرياض المرتفع 5.09%، إلى 26.85 ريال من تداول 3.87 مليون سهم.
في المقابل تكبد سهم اتحاد الخليج الأهلية أكبر خسارة بين الأسهم نسبتها 5.33% هبوطاً إلى 12.78 ريال من تداول 706 آلاف سهم، تلاه سهم مسك الهابط 4.65% إلى 16.4 ريال جاءت من تداول 353 ألف سهم. وفق “أخبار 24”.
وجاء سهم أرامكو السعودية في صدارة الأسهم لجهة السيولة المتداولة التي بلغت 500 مليون ريال، ارتفع سعره خلالها 1.19% إلى 34 ريالاً، تلاه سهم الراجحي بسيولة متداولة بلغت 251 مليون ريال تراجع سعره خلالها 1.21% هبوطاً إلى 65.10 ريال.
وبالنظر إلى أداء السوق الموازية فنجد تراجُع مؤشرها (نمو حد أعلى) نهاية جلسة اليوم 0.65% تعادل 145 نقطة، هبوطاً إلى 22278 نقطة، تراجعت معها السيولة المتداولة في السوق الموازية 29% إلى 17 مليون ريال في مقابل 24 مليوناً.