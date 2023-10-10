“تدريب” 4 آلاف مواطن بالتخصصات “المالية”

تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إطلاق مشروع يستهدف تدريب وتأهيل 4150 مواطنا ومواطنة من المنضمين لبرنامج “توطين” في المهن والتخصصات المالية.
وبحسب وثيقة المشروع تهدف الوزارة إلى تقديم دورات تدريب للمستفيدين من برنامج التوطين في المهن والتخصصات المالية، في تخصصات برنامج إدارة البيانات الضخمة وتحليلها، واللوائح التنظيمية للتمويل، والأسس القانونية وأنظمة البنك المركزي للقطاع المصرفي، وأساسيات الاستثمار في الأسواق المالية، واللوائح التنظيمية للسوق المالية، ومبادئ المحاسبة المالية.
كما يتضمن المشروع دورات في مايكروسوفت إكسل- المستوى المتوسط، و تحليل البيانات باستخدام مايكروسوفت، والتقارير الفعالة للمراجعة الداخلية، وقراءة وتحليل القوائم والتقارير المالية، وأساسيات النمذجة المالية، ومقدمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفق “أخبار 24”.