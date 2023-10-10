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جديد المحليات > تمرين بحري “سعودي – صيني” لمواجهة القرصنة
10/10/2023   9:46 م

تمرين بحري “سعودي – صيني” لمواجهة القرصنة

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انطلقت مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط “السيف الأزرق-3″، في معسكر نانتينغ بمدينة تشانجيانغ الصينية، بمشاركة القوات البحرية الملكية السعودية ممثلةً بمجموعة الأمن البحرية الخاصة مع نظيرتها من القوات الخاصة بالبحرية الصينية.

وأوضحت وزارة الدفاع أن التمرين الذي سيُنفذ على مدى 3 أسابيع، يهدف إلى بناء الثقة المتبادلة، وتعزيز التعاون بين القوات البحرية الملكية السعودية، والقوات البحرية الصينية الشعبية.

وأبانت أن التمرين يهدف أيضا إلى تبادل الخبرات وتطوير قدرة المشاركين بالتمرين في مجال الإرهاب البحري والقرصنة البحرية، إضافةً إلى رفع مستوى التدريب والجاهزية القتالية للقوات المشاركة. وفق “أخبار 24”.

تمرين بحري “سعودي – صيني” لمواجهة القرصنة

جديد المحليات
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