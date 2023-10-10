نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > إطلاق التجمعات الصحية في المناطق الشمالية
10/10/2023   9:55 م

إطلاق التجمعات الصحية في المناطق الشمالية

+ = -
47

وجّه وزير الصحة، فهد الجلاجل، بإطلاق التجمعات الصحية بمناطق (تبوك، والحدود الشمالية، والجوف)، وذلك بعد توصيات من المجالس التأسيسية للقطاع الشمالي.

وبموجب التوجيه سيتم نقل صلاحيات محددة من مديريات الشؤون الصحية إلى التجمعات الصحية، مع الحرص التام على عدم تأثر خدمة المريض.

والتجمع الصحي مفهوم متقدم للرعاية، ومنظومة متكاملة من المراكز الصحية، والأماكن العامة والمدارس، والرعاية المنزلية، إلى المستشفيات، والمدن الطبية، وصولاً لتوظيف التقنية وتطبيقاتها، وذلك في منطقة محددة.

والتجمعات الصحية مسؤولة عن صحة سكان المنطقة، عبر المتابعة المستمرة، مثل إجراء الفحوصات الضرورية المبكرة للجميع، والتعاون مع الجهات ذات الصلة لخلق بيئة أكثر صحة للمجتمع. وفق “أخبار 24”.

والهدف من استحداث التجمعات الصحية بحسب وزارة الصحة؛ هو اختصار وتسهيل رحلة المريض، إذ يتم حفظ بياناته الصحية في مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات العامة والتخصصية والمدن الطبية التابعة للتجمع، ولا يحتاج لتكرارها.

إطلاق التجمعات الصحية في المناطق الشمالية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885275438.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com