إطلاق التجمعات الصحية في المناطق الشمالية

وجّه وزير الصحة، فهد الجلاجل، بإطلاق التجمعات الصحية بمناطق (تبوك، والحدود الشمالية، والجوف)، وذلك بعد توصيات من المجالس التأسيسية للقطاع الشمالي.
وبموجب التوجيه سيتم نقل صلاحيات محددة من مديريات الشؤون الصحية إلى التجمعات الصحية، مع الحرص التام على عدم تأثر خدمة المريض.
والتجمع الصحي مفهوم متقدم للرعاية، ومنظومة متكاملة من المراكز الصحية، والأماكن العامة والمدارس، والرعاية المنزلية، إلى المستشفيات، والمدن الطبية، وصولاً لتوظيف التقنية وتطبيقاتها، وذلك في منطقة محددة.
والتجمعات الصحية مسؤولة عن صحة سكان المنطقة، عبر المتابعة المستمرة، مثل إجراء الفحوصات الضرورية المبكرة للجميع، والتعاون مع الجهات ذات الصلة لخلق بيئة أكثر صحة للمجتمع. وفق “أخبار 24”.
والهدف من استحداث التجمعات الصحية بحسب وزارة الصحة؛ هو اختصار وتسهيل رحلة المريض، إذ يتم حفظ بياناته الصحية في مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات العامة والتخصصية والمدن الطبية التابعة للتجمع، ولا يحتاج لتكرارها.