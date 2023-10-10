“العمارة النجدية التقليدية” بحي “الطريف”

تنطلق النسخة الأولى من “ملتقى العمارة التقليدية”، الذي تنظمه هيئة تطوير بوابة الدرعية، خلال الفترة من 24 حتى 30 أكتوبر الجاري، في حي الطريف التاريخي بالدرعية تحت شعار “العمارة النجدية التقليدية”، بمشاركة نخبة من علماء وخبراء ومهندسي العمارة، من داخل وخارج المملكة.
ويحظى الملتقى باهتمام لافت من المتخصصين والمهتمين، حيث يُركز على روعة العمارة النجدية وتصميم حي الطريف التاريخي باعتباره أحد عجائب الهندسة المعمارية الساحرة.
كما يتضمن زيارات وجولات ميدانية للمواقع التراثية المختلفة في حي الطريف في الدرعية، وتنظيم العديد من جلسات وورش العمل في مجال العمارة التقليدية وفنون العمارة النجدية، وتسليط الضوء على وثائق وكتب في مجال فنون الهندسة المعمارية النجدية وتاريخها. وفق “أخبار 24”.
ويُمكن التسجيل للحضور والمشاركة في الملتقى بدءًا من اليوم، عبر صفحة الملتقى بموقع الهيئة من خلال الرابط التالي: وذلك لإعطاء فرصة أكبر لجميع الراغبين في المشاركة وحضور الملتقى.