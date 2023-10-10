“عقوبات” لإفشاء أسرار “المرضى النفسيين”

عدت النيابة العامة البوح بأسرار المريض النفسي مخالفة يُعاقب عليها النظام بالسجن لمدة تصل لـ 3 أشهر وغرامة مالية تصل لـ 50 ألف ريال، بحسب نظام الرعاية للصحة النفسية.
ودعت النيابة ضمن رسائلها التوعوية بالأنظمة، إلى المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمريض النفسي، وعدم البوح بها أو إفشائها إلا بناءً على طلب من الجهة المختصة، أو من الجهات القضائية.
تجدر الإشارة إلى أن النظام منح المريض النفسي الحق في التمتع بالحقوق القانونية والمساواة مع أفراد المجتمع غير المصابين بمرض نفسي، والحصول على مستوى معيشي مناسب والتمتع بالأمان في المجتمع والتمتع بحياة مستقلة، والحصول على علاج نفسي مناسب مع الحفاظ على خصوصيته، والحماية من المعاملة غير الإنسانية أو التعرض للإهانة أو الاستغلال والعنف والإساءة. وفق “أخبار 24”.