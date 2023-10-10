الشورى لـ”التنمية الصناعية”: رَشّدوا “الاستشارات”

لوح مجلس الشورى، بورقة بوجه صندوق التنمية الصناعية السعودي، وطالبه بترشيد صرفه على الاستشارات الخارجية، والاعتماد على كفاءاته الذاتية، لضمان تحقيق كفاءة الإنفاق.
وشدد المجلس على الصندوق، بمطالبته، على قيام الصندوق، بالدراسات التحليلية، للتعرف على الأسباب الرئيسية، لتأخر الإنجاز في أعمال العقود والرهون والضمانات، ووضع الخطط العملية لمعالجتها ومتابعة تنفيذها.
إلى ذلك ناقش مجلس الشورى خلال هذه الجلسة، التقرير السنوي لصندوق التنمية السياحي للعام المالي1443/1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة.
وأشار الدكتور يوسف السعدون في مداخلة له على التقرير، إلى ضرورة استعانة صندوق التنمية السياحي، بخبرات الصناديق التنموية الوطنية، والاعتماد على موارده الذاتية، وإجراء الجهات الحكومية المختصة المراجعة الشاملة لحساباته لضمان كفاءة الإنفاق. وفق “أخبار 24”.
على صعيد متصل وافق مجلس الشورى خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة هولندا في مجال الطاقة، وأجاز مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية، ووزارة التنمية الاقتصادية والسياحة في الجبل الأسود في مجال السياحة.