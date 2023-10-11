“أمير القصيم”: قيادتنا تولي اهتماماً بالمواطن

أكد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أن القيادة الرشيدة تولي اهتماماً كبيراً بالمواطن بما يواكب طموحات رؤية 2030، والدليل على ذلك ما يتم تخصيصه من ميزانيات بأرقام كبيرة لاستمرار التنمية في المملكة.
جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية لأمير المنطقة بقصر التوحيد في بريدة، والتي شارك بها ممثلون من 9 قطاعات حكومية، بينهم أمين المنطقة المهندس محمد المجلي، ومدير شرطة القصيم اللواء علي القحطاني، ومدير عام التعليم بالمنطقة محمد الفريح، وغيرهم من المسؤولين الذين استعرضوا المنجزات التي تمت في المنطقة في القطاعات الحكومية المختلفة.
وشهدت جامعة القصيم توسعاً كبيراً في أعداد الكليات التي بلغت 38 كلية بجميع مدن ومحافظات المنطقة، فضلاً عن إنجاز 221 مشروعاً من بينها مدينة طبية والمستشفى البيطري الجامعي، كما بلغ عدد المراكز البحثية 6 مراكز.
كما نفذت عدة مشاريع تنموية من بينها مشاريع المباني التي بلغت 643 مليوناً، ومشاريع تصريف السيول بتكلفة تجاوزت 3 مليارات ريال، وتأهيل وصيانة الطرق بتكلفة 734 مليون ريال، وأكثر من 246 مليوناً لصيانة الحدائق، في حين شهدت إيرادات الأمانة ارتفاعاً بنسبة 168%، وبلغت نسبة التوطين 67%، ونفذت أكثر من مليون زيارة رقابية.
وتم إطلاق مبادرة أرض القصيم خضراء التي بلغ عدد ما تمت زراعته 2 مليون شجرة، وإقامة منتزه واحة بريدة الذي يستهدف زراعة مليون شجرة، بالتعاون مع الشركة الوطنية للمياه بمساحة 30 مليون م2، وزيادة كميات المياه إلى 500 مليون لتر مكعب.
وعلى مستوى التعليم، تم تنفيذ مشاريع المراكز العلمية للموهوبين والموهوبات، بتكلفة 24 مليوناً، ومشروع عبدالإله العثيم لطلاب التربية الخاصة بتكلفة 22 مليوناً، بالإضافة إلى مشاريع الأوقاف التعليمية التي يبلغ عددها 21 مشروعاً بتكلفة 192 مليوناً يخدم 12 ألف طالب وطالبة. وفق “أخبار 24”.
واستفاد 31 ألفاً من العقود الإسكانية، تراوحت ما بين الوحدات الجاهزة والبيع على الخارطة ومنتج أرض وقرض، كما تجاوز عدد الأراضي المجانية 5 آلاف أرض، وعدد مشاريع الإسكان 24 مشروعاً تحقق 1400 وحدة سكنية تقريباً، كما شهدت المنطقة خلال 5 سنوات تنفيذ مشاريع بطول 900 كم 2 وتنفيذ 22 تقاطعاً، بالإضافة إلى الجسور العلوية بتكلفة أكثر من 3 مليارات ريال.