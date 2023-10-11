“محمد بن عبد الرحمن” يكرم المتصدين لـ”سطو الرياض”

كرّم نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز في قصر الحكم، رجال الأمن المتصدين لمحاولة سرقة سيارة نقل أموال، وذلك خلال استقباله نائب مدير شرطة الرياض اللواء ناصر بن منصور العتيبي، ومدير الدوريات الأمنية بالمنطقة العقيد سلطان بن مشاري بن زريبان، وعدداً من رجال الأمن.
وشدد الأمير محمد بن عبدالرحمن على أن هذا ديدن رجل الأمن السعودي واحترافيته وشجاعته، مؤكداً أنه لا مجال لعابث ولا ساعي للإخلال بالأمن، وأن هذه الدولة تنعم بأمن وأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ومتابعة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وجهود رجال الأمن بكل القطاعات. وفق “أخبار 24”.
ونقل شكر أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، لرجال الأمن على ما بذلوه من جهد يعكس إتقانهم لعملهم، وأداء واجبهم الوطني على أكمل وجه، مشيداً بشجاعتهم وتعاملهم مع حادثة السطو، بحرفية عالية واسترداد الأموال والتعامل مع الجناة بما يقتضيه الموقف.
وكانت دوريات الأمن بمنطقة الرياض قد أحبطت عملية سطو على سيارة نقل أموال بالرياض من قبل شخصين مسلحين سرقا مليون ريال منها، وجرت متابعة الحادثة والتعامل مع الجناة بما يقتضيه الموقف وتبادل إطلاق النار معهما، ما أسفر عن مقتل أحد الجناة وإصابة الآخر والقبض عليه.