نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “محمد بن عبد الرحمن” يكرم المتصدين لـ”سطو الرياض”
11/10/2023   7:23 ص

“محمد بن عبد الرحمن” يكرم المتصدين لـ”سطو الرياض”

+ = -
102

كرّم نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز في قصر الحكم، رجال الأمن المتصدين لمحاولة سرقة سيارة نقل أموال، وذلك خلال استقباله نائب مدير شرطة الرياض اللواء ناصر بن منصور العتيبي، ومدير الدوريات الأمنية بالمنطقة العقيد سلطان بن مشاري بن زريبان، وعدداً من رجال الأمن.

وشدد الأمير محمد بن عبدالرحمن على أن هذا ديدن رجل الأمن السعودي واحترافيته وشجاعته، مؤكداً أنه لا مجال لعابث ولا ساعي للإخلال بالأمن، وأن هذه الدولة تنعم بأمن وأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ومتابعة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وجهود رجال الأمن بكل القطاعات. وفق “أخبار 24”.

ونقل شكر أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، لرجال الأمن على ما بذلوه من جهد يعكس إتقانهم لعملهم، وأداء واجبهم الوطني على أكمل وجه، مشيداً بشجاعتهم وتعاملهم مع حادثة السطو، بحرفية عالية واسترداد الأموال والتعامل مع الجناة بما يقتضيه الموقف.

وكانت دوريات الأمن بمنطقة الرياض قد أحبطت عملية سطو على سيارة نقل أموال بالرياض من قبل شخصين مسلحين سرقا مليون ريال منها، وجرت متابعة الحادثة والتعامل مع الجناة بما يقتضيه الموقف وتبادل إطلاق النار معهما، ما أسفر عن مقتل أحد الجناة وإصابة الآخر والقبض عليه.

“محمد بن عبد الرحمن” يكرم المتصدين لـ”سطو الرياض”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885275458.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com