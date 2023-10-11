“المملكة” تُسوّق للإمداد اللوجستي “خارجياً”

تسعى المملكة من خلال الخطط اللوجستية، للتحول إلى مركز لوجستي عالمي، إضافة إلى تطوير المناطق اللوجستية وتعزيز جاذبيتها التنافسية.
وقفزت المملكة خلال هذا العام 17 مرتبة عالمياً في المؤشر الدولي بعد أن تم تطبيق حزمة من المبادرات والإجراءات في القطاع اللوجستي؛ لرفع كفاءة الأداء، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع الحيوي.
وعزز وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، مع وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبدالقادر أورال أوغلو، التعاون المشترك في قطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.
ووقف “الجاسر”، على سير العمل في قاعدة أنقرة اللوجستية كهرمانكازان، يرافقه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا فهد أبو النصر، واطّلع خلالها على التقنيات المستخدمة والإجراءات المطبقة في العمل اللوجستي. وفق “أخبار 24”.
وتعمل وزارة النقل والخدمات اللوجستية؛ وفق منهجية دؤوبة للصعود ضمن أفضل عشر دول في مؤشر الأداء اللوجستي بحلول 2030، وتنمية قطاع الخدمات اللوجستية، الذي يُعَدّ إحدى الركائز الرئيسية الداعمة للتنوع الاقتصادي والتنموي بالمملكة.