34 ألف جولة رقابية.. وندوة “نفسية” بالأحساء

صادرت وحدة الرقابة البلدية بأمانة الأحساء وأتلفت 2 طن موادّ غذائية و2.3 ألف لتر من المشروبات غير المطابقة للمواصفات القياسية، عبر 34 ألف جولة بالربع الثالث من عام 2023 وأغلقت 10 منشآت مُخالِفة للاشتراطات البلدية.
وأكدت الأمانة مواصلة جولاتها التفتيشية تحقيقًا لمستهدفاتها في مسار الرقابة البلدية ورفع معدل الامتثال والمساهمة في تعزيز التوعية والتثقيف للعاملين وأصحاب المنشآت بالاشتراطات البلدية والالتزام بالمعايير وبناء علاقات إيجابية مع المنشآت ورفع معدلات الرضا للمستفيدين والمنشآت.
من جهة أخرى نظمت أمانة الأحساء بالتعاون مع تجمع الأحساء الصحي ندوة تثقيفية بعنوان “الصحة النفسية في بيئة العمل”، ومعرض الصحة النفسية. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت الأمانة أن الندوة من منطلق تفعيل مبادرة “وثبة التغيير” لتطوير القوى العاملة وتعزيز الصحة النفسية للموظفين بممارسة أنماط صحية وسلوكية سليمة والابتعاد عن مهددات الصحة النفسية في ظل بيئة محفزة وداعمة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 وما تضمنته من اهتمام بتطوير الموارد البشرية لرفع كفاءتها وإنتاجيتها في العمل.