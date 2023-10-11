نوع جديد لـ”أمراض القلب”

اكتشف الباحثون، نوعاً جديداً من أمراض القلب، يسمى “CKM” والذي يتعرض واحد من كل ثلاثة بالغين لخطر الإصابة به.
ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل”، تمثل متلازمة التمثيل الغذائي للقلب والأوعية الدموية والكلى، أو “CKM”، التداخل بين أمراض الكلى، والاضطرابات الأيضية مثل السكري من النوع الثاني والسمنة، وأمراض القلب.
وأشارت إلى أن “CKM”، لا يُعَدّ مرضاً جديداً، لكنه طريقة جديدة للتفكير في كيفية تأثير الحالات الحالية على بعضها البعض.
ووفقاً لجمعية القلب الأمريكية، فإن واحداً من كل 3 أشخاص بالغين في الولايات المتحدة، لديه أكثر من 3 عوامل للخطر التي تعرضهم للإصابة بهذه الحالة، مشيرة إلى أن الهدف من تعريف بـ “CKM” هو الحصول على تشخيص وعلاج مبكر للأشخاص المعرضين لخطر الوفاة بسبب أمراض القلب.
وقال مدير أبحاث السمنة وأمراض القلب في قسم أمراض القلب بجامعة جونز هوبكنز: إن 90% من البالغين يقعون ضحية لـ”CKM”، موضحاً أن هذا يرجع إلى ارتفاع مستويات السمنة ومرض السكري من النوع الثاني، لدى البالغين والأطفال في جميع أنحاء أمريكا. وفق “أخبار 24”.
ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية، فإن 42% من البالغين و20% من الأطفال يعانون من السمنة المفرطة، في حين أن أكثر من 37 مليون بالغ يعانون من مرض السكري.