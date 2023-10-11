“الشم” يؤثر على “الرؤية”

أظهرت دراسة أجراها باحثون في جامعة “ليفربول جون موريس” البريطانية، أن حاسة الشم تؤثر على رؤية العين للألوان؛ حيث تقوم بعمل تشويش على إدراكها عبر الارتباطات اللاواعية بالرائحة.
وأوضحت الدراسة التي نشرتها مجلة “ساينس أليرت” العلمية، أن المشاركين بعد عرض بعض الأشكال الملونة أثناء استنشاقهم رائحة القهوة خلطوا ما بين اللونين الرمادي والبني، وكذلك خلطوا ما بين اللونين الأبيض والأخضر تزامناً مع شم رائحة النعناع.
وعزا العلماء هذا التشوه في إدراك الألوان بدقة إلى تأثير الروائح النفاذة على مستقبلات الإبصار لدى الإنسان، حيث قاموا بوضع المشاركين في غرفة عزل بها شاشات تعرض أشكالاً وصوراً ملونة مع بث 5 روائح مميزة شملت القهوة والكراميل والليمون والكرز والنعناع. وفق “أخبار 24”.