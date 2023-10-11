“غوغل” تحارب الزحام بـ”الذكاء”

كشفت شركة “غوغل” الأمريكية عن تطورات مشروع “غرين لايت” المدعوم بالذكاء الاصطناعي بعد عامين من إطلاقه، والذي يُعنى بمعالجة التلوث الناتج عن توقف المركبات عند إشارات المرور.
ويحسب غرين لايت مقدار الازدحام المروري في نقطة معينة؛ عبر فحص بيانات الخرائط التي تولدها أنظمة التعلم الآلي، مضاف إليها متوسط وقت انتظار المركبات المتوقفة عند تلك النقطة.
ويحول المشروع هذه البيانات إلى آليات وطرق فورية لتحسين توقيت حركة وتوقف المركبات عند نقطة معينة، ما يعزز هدف الشركة في المساعدة على تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة. وفق “أخبار 24”.