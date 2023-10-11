بدء “ساعة الذكاء الاصطناعي”

في شراكة بين وزارة التعليم والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” أُطلقت مبادرة “ساعة الذكاء الاصطناعي” مستهدفة أكثر من 1300 مدرسة حكومية وأهلية في مختلف مناطق المملكة.
وتعد المبادرة هي الثانية ضمن مبادرات الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي “أذكى”، والتي ترمي إلى توعية طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بأهمية الذكاء الاصطناعي ومستقبله المتطور لتحفيز هذا الجيل على المضي قدمًا نحو عالم التقنيات المتقدمة، ولشحذ هممهم للالتحاق بالأولمبياد الوطني.
وتهدف إلى دعم صناعة جيل وطني واعد من المبرمجين والمتمكنين من تقنيات البرمجة والذكاء الاصطناعي من الطلاب والطالبات السعوديين في هذه المرحلة العمرية، فيما تنتهي فترة التسجيل يوم 28 نوفمبر المقبل.
وتكمل المبادرة فعالية الطريق “أذكى” التي أقيمت الجمعة الماضية في الرياض بالشراكة مع وزارة التعليم و”موهبة” بحضور أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة ولفيف من المختصين في مجالات التدريب والتعليم والذكاء الاصطناعي وأولياء أمور الطلبة، وشهدت تفاعلاً كبيرًا من الطلاب وسط عروض استثنائية مبهرة جمعت ما بين التنافس والإلهام في قوالب ترفيهية تثقيفية متنوعة، إضافة إلى عروض مختلفة عن استخدامات الذكاء الاصطناعي. وفق “أخبار 24”.
ويسعى الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي إلى اكتشاف المتميزين من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية في التفكير الحسابي للتحليل ومعالجة المشكلات البرمجية للدخول في مجال الذكاء الاصطناعي، وبناء وتمكين قدرات وكفاءات الجيل الحالي في مجالي البرمجة والذكاء الاصطناعي، واحتضان الناشئين من الطلاب واستثمار قدراتهم الذهنية في حل المشكلات المعقدة.
يذكر أن الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي “أذكى” الذي أعلنت عنه (سدايا) بالشراكة مع وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” يستهدف مشاركة 300 ألف طالب وطالبة بمرحلتي المتوسطة والثانوية من مختلف مناطق المملكة؛ لتدربيهم في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي.