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جديد المحليات > “180 ألف” غرامة لوافد ومنشأته
11/10/2023   12:51 م

“180 ألف” غرامة لوافد ومنشأته

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كشفت الهيئة السعودية للمهندسين، عن صدور حكم شرعي من المحكمة الجزائية بتغريم مواطن ووافد من الجنسية المصرية 180 ألف ريال لإدانتهما بمخالفة الفقرة الأولى من أحكام المادة الـ 11 من نظام مزاولة المهن الهندسية.

وأوضحت الهيئة أنها ضبطت أحد الوافدين من الجنسية المصرية في محافظة العيدابي بجازان يقوم بمزاولة العمل الهندسي في المملكة دون الحصول على الاعتماد المهني اللازم.

وأكدت أنه تم إكمال الإجراءات النظامية بحقه وإحالته مع صاحب المكتب الهندسي إلى النيابة العامة حسب الاختصاص وصدر ضدهما حكم شرعي من المحكمة الجزائية يقضي بإدانتهما وتغريمهما. وفق “أخبار 24”.

“180 ألف” غرامة لوافد ومنشأته

جديد المحليات
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