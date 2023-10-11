“ليز” شريكًا إستراتيجيًا راعيًا لـ”دوري السيدات”

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية شراكة تمتد لثلاث سنوات مع شركة بيبسيكو الرائدة في مجال الأغذية والمشروبات، لتكون علامتها التجارية (ليز) الراعي الإستراتيجي الجديد للدوري السعودي الممتاز للسيدات.
جاءت مراسم التوقيع خلال حفل أقيم في الأول بارك بحضور الأمين العام المساعد للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم بن زكريا القباع، والرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عامر شيخ، والرئيس التنفيذي لشركة الوسائل SMC خالد بن وليد الخضير، إلى جانب قادة الفرق المشاركة في مباريات الدوري السعودي الممتاز للسيدات.
ووفقًا للاتفاقية سيكون ليز الشريك الإستراتيجي الرسمي لمسمى الدوري “الدوري السعودي الممتاز للسيدات (بدعم من ليز)” مع عرض شعار علامة ليز إلى جانب الشعار الرسمي للدوري، تقديرًا لالتزام شركة بيبسيكو بتمكين المرأة في مجال الرياضة، ورغبتها في رفع مستوى هذه البطولة لتتصدر المشهد الرياضي المتنامي في المملكة العربية السعودية.
ومن المقرر أن تنطلق منافسات الموسم الجديد 2023-2024 يوم 13 أكتوبر الجاري، بمشاركة 8 فرق.
من جانبه أكد الأمين العام المساعد للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القباع أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي ضمن جهود الاتحاد السعودي لتطوير كرة القدم النسائية في المملكة، والتي شهدت في الفترة الأخيرة تقدمًا أشاد به الجميع، مشيرًا إلى أن الشراكة مع بيبسيكو تمثل خطوة كبيرة نحو تمكين المرأة في مجال الرياضة.
وأضاف القباع أن الاتحاد السعودي لا يدخر جهدًا من أجل تطوير كرة القدم النسائية في مختلف مناطق المملكة والعمل كذلك على اكتشاف المواهب، وهو ما سيتم مع شركاء الاتحاد بما يخدم كرة القدم النسائية في المملكة.
وأعربت نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم لمياء بنت إبراهيم بن بهيان عن سعادتها بتوقيع هذه الاتفاقية وقالت: “إن شراكتنا مع بيبسيكو لدعم الدوري السعودي الممتاز للسيدات هي دليل على الاهتمام المتزايد بالرياضة النسائية في السعودية في ظل الدعم السخي من القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي الذي يمثل إحدى ركائز رؤية المملكة 2030، وما يقدمه مجلس إدارة الاتحاد السعودي من دعم كبير لكرة القدم النسائية عبر تسخير كافة الإمكانات التي ساهمت في القفزة الكبيرة التي تشهدها الكرة النسائية في المملكة”. وفق “سبورت 24”.
وأضافت بن بهيان: “كرة قدم السيدات في المملكة العربية السعودية خطت خطوات كبيرة وناجحة منذ تأسيسها قبل نحو أربعة أعوام، لتحقيق قفزة هائلة مستفيدة من الشغف الذي لمسناه لدى بناتنا الموهوبات اللاتي ينطلقن نحو مزيد من التطور”.
وأشارت بن بهيان في المؤتمر الصحفي إلى أن اتفاقية الشراكة مع بيبسيكو تُعتبر الأولى من نوعها في الدوري السعودي الممتاز للسيدات، مؤكدةً أن العمل سيتواصل لضمان حصول كرة القدم النسائية على ما تستحقه من تقدير على الساحة العالمية.
في المقابل أكد عامر شيخ، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى بيبسيكو على أهمية هذه الخطوة بالنسبة للشركة، وقال: “نحن سعداء للغاية برعاية هذا الحدث المهم، الذي يؤكد التزامنا بدعم التنوع والشمول، ويعزز من جهودنا المستمرة لدعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030 الطموح في المملكة. وتعكس هذه الشراكة التزامنا الراسخ بتمكين المرأة على مستوى العالم، وهنا في السعودية من خلال العديد من المنصات والبرامج المخصصة لذلك. إن دعم وتمكين المرأة في الرياضة هو أداة مهمة للمساهمة في تحقيق رؤية البلاد بتنويع الاقتصاد السعودي، وتحسين جودة الحياة، ورفع مستوى المشاركة في الرياضة على جميع المستويات”.
من ناحيته أشار الرئيس التنفيذي لشركة الوسائل SMC خالد بن وليد الخضير إلى “أن عقد شراكة “PepsiCo” مع الدوري الممتاز للسيدات يأتي ضمن اتفاقية الاتحاد السعودي وشركة الوسائل SMC التي وُقِعت العام الماضي على أن تُدير الوسائل حقوق بيع وتسويق الرعاة للاتحاد، وأضاف بقوله: “هذه الشراكة تساهم في فتح آفاق جديدة لتحقيق أهداف كرة القدم النسائية في المملكة، حيث نشهد اليوم قفزة نوعية في الرياضة إذ يلعب الاستثمار والتسويق الرياضي دورًا مهمًا للمساهمة بتحقيق أهداف رؤية مملكتنا 2030 للرياضة، كما يُسعدنا في الوسائل أن نكون من أوائل رواد الشركات السعودية في المجال”.
وتأتي هذه الشراكة في سياق التزام العلامة بدعم القطاع الرياضي ممثلًا بكرة القدم النسائية.
ويُعتبر الدوري السعودي الممتاز للسيدات، الفعالية الرياضية النسائية الأكثر متابعة في المملكة، ويمثل فرصة مميزة لعلامة ليز للمشاركة في الرياضات النسائية التي تتنامى شعبيتها في البلاد. وتلتزم العلامة أيضًا بالتمكين من خلال العديد من البرامج التي تهدف لإشراك المشجعين وإتاحة الفرصة أمام المزيد من اللاعبين، الإناث والذكور للمشاركة بغضّ النظر عن قدراتهم أو خلفياتهم.