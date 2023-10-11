“أرامكو” تدرس استحواذ 10% من “شاندونغ يولونغ”

وقّعت أرامكو السعودية، ومجموعة نانشان المحدودة، ومجموعة شاندونغ للطاقة المحدودة، وشاندونغ يولونغ للبتروكيماويات المحدودة، اليوم، مذكرة تفاهم لتسهيل المناقشات المتعلقة باستحواذ محتمل لأرامكو السعودية على حصة استراتيجية بنسبة 10% في شركة شاندونغ يولونغ للبتروكيماويات المحدودة.
وأضافت الشركة أن الاتفاقية تخضع للتقييمات والتفاوض على مستندات الصفقة والموافقات اللازمة، مضيفة أن “شاندونغ يولونغ” تعمل حالياً على استكمال بناء مجمع للتكرير والبتروكيميائيات يهدف لمعالجة نحو 400 ألف برميل يومياً من النفط الخام، وإنتاج كمية كبيرة من البتروكيميائيات والمشتقات.
وأكدت أنه من المحتمل أن تزود “شاندونغ يولونغ” بالنفط الخام والمواد الخام الأخرى؛ وذلك بحسب مذكرة التفاهم، فيما أبان الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية، محمد القحطاني، أن “شاندونغ” تعد واحدة من أكبر مراكز التكرير والكيميائيات في الصين، ويرتكز تقييم أرامكو السعودية للشركة على قوتها الحالية وآفاقها المستقبلية.
وأضافت أن هذا التعاون بين أرامكو والشركة قد يمكن جميع الأطراف من الإسهام في أمن الطاقة في الصين وتنميتها، والمساعدة في إدارة تحوّل الطاقة. لاسيما مع السجل الطويل لأرامكو السعودية كمورّد موثوق للطاقة إلى الصين، وخبرة والتزام مقاطعة شاندونغ. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن توقيع مذكرة التفاهم جاء بعد الإعلان عن توقيع أرامكو السعودية الشهر الماضي اتفاقية تعاون إطارية مع شركة جيانغسو إيسترن شينغهونغ المحدودة “إيسترن شينغهونغ” لتسهيل المناقشات المتعلقة بالاستحواذ المحتمل لأرامكو السعودية على حصة استراتيجية بنسبة 10% في مجموعة جيانغسو شينغهونغ لصناعة البتروكيميائيات المحدودة، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة إيسترن شينغهونغ، وتخضع الاتفاقية للتقييمات والتفاوض على مستندات الصفقة والموافقات اللازمة.