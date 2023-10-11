المملكة شريك بـ”تأمين” الملاحة العالمية

تتطلع المملكة إلى مزيد من التعاون والعمل مع دول رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي بصفتها شريك حوار، بما يتوافق مع تحقيق المصالح المشتركة للدول والشعوب.
وتدعم كافة جهود الرابطة لمواجهة تحديات السلامة البحرية والتجارة العالمية، وتأمين حرية الملاحة العالمية، مشيراً إلى أنه يمكن تحقيق هذه الأهداف من خلال الاستفادة من الإمكانات الكبيرة المتاحة عبر الترابط الإقليمي، مع التركيز على تمكين الشباب وحماية مستقبل كوكب الأرض.
وتعمل رؤية المملكة 2030 على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة، ومن ذلك تنطلق السياسة الخارجية للمملكة للدفع بعجلة التنمية الإقليمية والدولية.
وأكد نائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في اجتماع مجلس وزراء رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي (IQRA)، المنعقد في مدينة كولومبو بسيريلانكا، نيابة عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أهمية مشاركة الدول الأعضاء في تعزيز الاستقرار والتنوع الاقتصادي والازدهار داخل دولها وفيما بينها.
وأعرب عن تطلع المملكة لاستمرار البناء على التنسيق المشترك في مختلف المجالات للتغلب على التحديات المشتركة، وتحقيق الفرص المتنوعة التي توفرها الشراكة بين المملكة والدول المطلة على المحيط الهندي. وفق “أخبار 24”.
ونوه بإدراك المملكة للتحديات التي يفرضها التغير المناخي والبيئي، وأنها ملتزمة بالعمل مع الدول الأعضاء؛ لتبادل المعلومات وبناء الخبرات وتطوير طرق فعالة من شأنها حماية الشعاب المرجانية والتنوع البيولوجي والبيئة البحرية، وتزويد الأجيال القادمة بالفرص والتنمية المستدامة.
حضر الاجتماع، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سيريلانكا خالد بن حمود القحطاني.