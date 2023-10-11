“البحر الأحمر”.. سحر السياحة بطموحات “سعودية”

استقبل مطار البحر الأحمر الدولي الأربعاء، أول دفعة من زوارها كوجهة سياحية، وذلك على متن رحلة للخطوط السعودية” قادمة من الرياض، تزينت بشعار وجهة “البحر الأحمر”، ومنحت رمز رؤية السعودية SV2030 للدلالة على أهمية هذه اللحظة في المساهمة بتحقيق رؤيتنا الطموحة.
واستمتع الزوار بجولة في الوجهة، تضمنت التوقف في منتجع “سانت ريجيس البحر الأحمر” الذي بدأ بالفعل بتلقي طلبات الحجز خلال هذا العام من جميع أنحاء العالم، واطلعوا على العديد من التجارب التي من المقرر أن يتم توفيرها للزوار عند وصولهم للوجهة، بما في ذلك الرياضات المائية والغوص والمغامرات البرية المختلفة، واختُتمت الزيارة بإقامة لمدة ليلة واحدة في منتجع “سيكس سنسز الكثبان الجنوبية”، وهو أول منتجع يتم افتتاحه في وجهة “البحر الأحمر”.
وأكد الرئيس التنفيذي لـ “البحر الأحمر الدولية” جون باغانو الحرص على قيادة التأثير، من خلال الطموح بالعمل بشكل مختلف وبالطريقة الصحيحة من أجل الإنسان والطبيعة، واليوم يأتي البحر الأحمر في الطليعة ويتصدر مشهد تحقيق الطموحات مرةً أخرى؛ كونه أول مشروع من المشاريع الكبرى التي ترحب رسمياً بزوارها”.
وأضاف “لقد تطلب بلوغ هذه اللحظة دعماً كبيراً من شركائنا في جميع أنحاء السعودية، وإنه لشرف أن نكون قادرين على إظهار امتناننا وشكرنا عبر استضافتهم في هذه الزيارة الخاصة، والآن مع استقبال “مطار البحر الأحمر الدولي” للرحلات الجوية وفق رحلات منتظمة، وبدء المنتجعات الأولى في تلقي الحجوزات، نستطيع القول إنها مسألة وقت فقط قبل أن يكتشف العالم بنفسه، مدى روعة ساحل البحر الأحمر بالسعودية”.
تجدر الإشارة إلى أنه سيتم تشغيل “مطار البحر الأحمر الدولي” – الذي بدأ باستقبال الرحلات المباشرة من الرياض الشهر الماضي بالطاقة المتجددة بنسبة 100٪، وتجهيزه لتقديم وقود الطيران المستدام (SAF) كمعيار قياسي لجميع الطائرات المتجهة إليه؛ مما يقلل من البصمة البيئية للوجهة.
واحتفلت شركة “البحر الأحمر الدولية” أيضاً بإقلاع أول رحلة رسمية لطائرة مائية عبر شركتها التابعة، شركة “فلاي رد سي”، والتي تم تأسيسها – كأول شركة طائرات مائية في السعودية – بهدف نقل الزوار عبر الجو والمياه الصافية إلى المنتجعات المتفرقة بين جزر وجهة “البحر الأحمر”، بما في ذلك منتجع “سانت ريجيس البحر الأحمر” ومنتجع “نجومه، ريتز-كارلتون ريزيرف” اللذين سيتم الإعلان عن افتتاحهما خلال هذا العام. وفق “أخبار 24”.
ويتكون الأسطول الأولي لـ شركة “فلاي رد سي” من 4 طائرات مائية من طراز Cessna Caravan208 مزودة بتصاميم داخلية فاخرة وخدمات مميزة. وتستوعب كل طائرة طياراً وما يصل إلى 6 ركاب بأمتعتهم، لإيصالهم إلى المنتجعات الموجودة على الجزر المتفرقة، كما أنها تتسع أيضاً لما يصل إلى 9 ركاب لأخذهم في جولات جوية لمشاهدة المناظر الخلابة في الوجهة.