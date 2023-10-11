“القويز”: 50% من أنشطة العمل عرضة لـ”الأتمتة”

أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية ورئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية محمد القويز أن الدراسات تشير إلى أن 50% من أنشطة العمل في المملكة عرضة للأتمتة، داعياً لضرورة اتخاذ خطوات متسارعة تواكب متطلبات سوق العمل، والاستثمار في رأس المال البشري بما يتضمنه من إعادة تصميم الوظائف لجعلها أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات، وخلق ثقافة التعلم مدى الحياة للجميع.
وقال القويز، في كلمة له خلال أعمال النسخة الثانية لملتقى الأكاديمية المالية، تحت شعار “مهارات تواكب المستقبل”، إن سوق العمل في الوقت الحالي أكثر تقلباً من السابق، وقدر المنتدى الاقتصادي العالمي نسبة الوظائف المعرضة للتغير في العالم خلال 5 سنوات 23%، وذلك يعود إما بسبب تغيير جوهري في طبيعتها أو بسبب إلغائها بالكامل. وفق “أخبار 24”.
وشدد على أهمية دور الأكاديمية المالية الذي يتمثل في سد وتأهيل القطاع المالي الذي تزداد أهميته كونه من أكثر القطاع توظيفاً لأبناء وبنات المملكة عاداً القطاع من أعلى الوظائف أجوراً، منوهاً بدورها خلال السنوات الماضية واصفه بالمشرف الذي قدم برامج تدريبية بأكثر من 2000 برنامج، استفاد منها أكثر من 30 ألف متدرب، يمثلون 20% من منسوبي القطاع المالي.
يذكر أن ملتقى الأكاديمية المالية في نسخته الثانية يهدف إلى تبادل المعارف والتجارب والخبرات، واستعراض أفضل الممارسات؛ لتنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي، ويتناول 4 محاور تتمثل في: المتغيرات المتسارعة في القطاع المالي والحاجة إلى مهارات جديدة، ومستقبل إعادة تشكيل المهارات، إضافة إلى أهمية إعادة تشكيل المهارات في القطاع المالي والمنظمات، وتطبيق استراتيجيات فعالة لمواكبة المتغيرات.