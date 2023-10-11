مطالبة “شورية” بربط أموال القاصرين بـ”هيئة الولاية”

دعا مجلس الشورى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين، ومن في حكمهم، إلى التنسيق مع البنك المركزي السعودي؛ لربط حساب القاصرين بنظام الهيئة الخاص، والإشراف على التصرفات المالية.
وطالب المجلس في قراره بدعم الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بتزويدها بصكوك الوصايا وبيانات الأوصياء.
وفي قرار آخر ناشد مجلس الشورى، مؤسسة حديقة الملك سلمان إلى الالتزام بالهوية والمحافظة على التراث الطبيعي، من خلال التركيز على النباتات المحلية في تشجير الحديقة.
وأكد المجلس في قراره بأن على المؤسسة، استخدام التقنيات الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في المنشآت، وفي أعمال التشغيل والصيانة، ومنها معالجة المياه لضمان تأمين المياه اللازمة للحديقة. وفق “أخبار 24”.
إلى ذلك ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة للعام المالي 1443/1444هـ.
وشدد المهندس محمد العلي، على هيئة المدن الاقتصادية والمناطق الخاصة بالتأكد من الأسس التي يتم على ضوئها تقدير عدد الوظائف، وحجم الاستثمار الأجنبي، ومقدار مساهمة المناطق الخاصة في الناتج المحلي، واستخلاص الدروس من إنشاء المدن الاقتصادية للاستفادة منها في إنشاء هذه المناطق.