25 ألف مستفيدة من “دعم ضيافة الأطفال”

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية، عن استفادة أكثر من 25 ألف مستفيدة سعودية من منتج دعم ضيافة الأطفال (قرة)، منذ إطلاق البرنامج في شهر نوفمبر 2017م وحتى سبتمبر الماضي.
وأضاف الصندوق أن عدد المراكز المعتمدة ضمن المنتج لتقديم خدمات ضيافة الأطفال وصل إلى قرابة 1200 مركز ضيافة منتشرة في كافة مناطق المملكة، بينما بلغ عدد الأطفال المستفيدين من المنتج 26750 طفلا.
ويهدف منتج “قرة” إلى تمكين المرأة السعودية من العمل ودعم استقرارها الوظيفي، واستمرارها بسوق العمل وهي مطمئنة على الرعاية المقدمة لأطفالها بالمراكز المعتمدة عبر “قرة”، حيث يسهم في تغطية تصل 50% من تكلفة ضيافة الأطفال من حديثي الولادة إلى عمر 6 سنوات، وبما لا يزيد على 1600 ريال لكل طفل، وبدون حد أعلى لعدد الأطفال. وفق “أخبار 24”.
وشهد المنتج مؤخرًا، عدة تحسينات تلبيةً لحاجة المستفيدات ولتطورات سوق العمل، وشملت تطوير رحلة التسجيل الإلكتروني في المنتج وآلية الدعم، وتسهيل عملية الدفع الإلكتروني من خلال الموقع، كما يمكن للمرأة العاملة المسجلة في التأمينات الاجتماعية المستوفية للشروط التسجيل في منتج “قرة” من خلال موقع الصندوق.