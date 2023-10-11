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جديد المحليات > “الصحة”: لا قلق من عدوى “المذنب”
11/10/2023   7:21 م

“الصحة”: لا قلق من عدوى “المذنب”

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كشفت صحة القصيم، عن أن العدوى الفيروسية المنتشرة بين طلاب ومعلّمي إحدى مدارس المذنب لا تدعو للقلق، وهي عبارة عن حالات رشح وعدوى موسمية، وقرار إيقاف الدراسة تقديري.

وكانت الصحة قد شدّدت خلال الأسابيع الماضية على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من انتشار الإنفلونزا والوقاية من الأمراض التنفسية، وذلك بأخذ اللقاح المضاد لها لمنع الإصابة، وتخفيف الأعراض الجانبية المصاحبة للفيروس.

ونوهت أن اللقاح يسهم بشكلٍ كبيرٍ في تقليل عدد الحالات، خاصةً أن الإنفلونزا تعد عدوى فيروسية حادة تنتشر بسهولة وتصيب جميع الفئات العمرية، وتنتقل عن طريق استنشاق الرذاذ المحتوي على الفيروس أو لمس الأسطح الملوّثة، وتتراوح فترة الحضانة في المتوسط بين 2 و4 أيام، وأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية كل عام من أهم سبل الوقاية. وفق “أخبار 24”.

“الصحة”: لا قلق من عدوى “المذنب”

جديد المحليات
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