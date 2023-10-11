الرجال يشتكون لـ”حقوق الإنسان” أكثر من النساء

قدرت هيئة حقوق الإنسان السعودية الشكاوى المقدمة من الذكور بضعف الشكاوى المقدمة من الإناث تقريبا، حيث تلقت الهيئة، “7937” شكوى، 5360 شكوى من الذكور g.5، مقابل “2577” شكوى من الإناث 2.5.
وقدرت الهيئة عدد الشكاوى المقدمة من السعوديين خلال عام 2022م بـ”5576″ شكوى، والشكاوى المقدمة من غير السعوديين بـ”2361″ شكوى.
وأشار التقرير إلى أن عدد الشكاوى المنجزة خلال العام الماضي بلغ 5717 شكوى، والشكاوى التي لاتزال مفتوحة في انتظار رد الجهات الحكومية 671 شكوى، بينما بلغ عدد الشكاوى التي لا تزال تحت الدراسة 1549.
ووفقا للتقرير تصدرت منطقة الرياض عدد الشكاوى الوارد بـ 2374 شكوى، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 1735 شكوى، وجاءت منطقة جازان في المرتبة الثالثة بـ 757 شكوى، في وقت سجلت منطقة حائل أقل شكاوى بـ 137 شكوى. وفق “أخبار 24”.
واستقبلت باقي المناطق شكاوى حقوق الإنسان على النحو التالي: “المدينة المنورة 510 شكوى، والمنطقة الشرقية 696 شكوى، والقصيم 157 شكوى، وتبوك 153 شكوى، والجوف 736 شكوى، وعسير 318 شكوى، ونجران 164 شكوى، والحدود الشمالية 200 شكوى.