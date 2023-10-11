“تعاون” بين جودة الحياة و “حقوق الإنسان”

وقّعت هيئة حقوق الإنسان، مذكرة تعاون مع برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، لتعزيز التعاون المشترك في تحسين جودة الحياة والارتقاء بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة.
وتطور المذكرة التي وقعت بحضور رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، مشاريع ومبادرات في مجال حقوق الإنسان تسهم في رفع جودة الحياة، وتشجيع وتحفيز إنشاء المعاهد ومراكز التدريب لاحتضان ورعاية المواهب وبناء الكفاءات المتخصصة في المجالات المتعلقة بجودة الحياة وحقوق الإنسان.
وتسعى المذكرة إلى العمل على اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة باختصاصات الطرفين، واتخاذ ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للإنسان على أرض المملكة، والفئات الأولى بالحماية التي تكون مشمولة بمبادرات البرنامج لتحسين جودة الحياة في المملكة. وفق “أخبار 24”.
ومثّل برنامج جودة الحياة في التوقيع، الرئيس التنفيذي خالد بن عبدالله البكر، فيما مثل الهيئة عضو مجلس الهيئة الدكتورة آمال بنت محمد الهبدان.