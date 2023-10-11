“الدوسري”: وكالات الأنباء الوطنية “مؤثرة”

أكد وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، على الدور المؤثر لوكالات الأنباء الوطنية في المستويين الداخلي والخارجي، كمصدرٍ موثوق بنقل وتغطية الأحداث بمصداقية، في الوقت الذي يشهد فيه فضاء الإعلام نشر المعلومات المغلوطة.
وشدد الوزير على أهمية تكامل الدور التنسيقي والتطويري لوكالات الأنباء العربية، والاستفادة من مختلف منصات النشر بما يحقق انتشاراً أوسع لرسالتها الإعلامية، جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بالرياض اليوم، رئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية، وأعضاء هيئة الأمانة العامة للاتحاد؛ بمناسبة انعقاد الاجتماع الدوري للهيئة.
وأعرب أعضاء هيئة الأمانة العامة لاتحاد “فانا” عن شكرهم وتقديرهم للوزير على حفاوة الاستقبال في المملكة، وتهيئة السبل للخروج بنتائج تسهم في تطوير العمل الإعلامي العربي، مشيدين بما تشهده المملكة من تطور ونماء على مختلف الأصعدة، وأضحت مركزاً عالمياً مؤثراً ووجهةً لأبرز الفعاليات الدولية. وفق “أخبار 24”.