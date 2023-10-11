“12 أكاديمية” تفتح أذرعها للموهوبين بـ”نوفمبر”

كشف نائب رئيس مهرجان “أثر” محمد العايد، عن استهداف 12 أكاديمية، تدريب 300 شخص، في عدة مجالات، كـ”صناعة المحتوى والتواصل الاجتماعي، والتسويق، والعلاقات العامة، والإعلام”.
واعتبر العايد، أن مهرجان “أثر”، أكبر تجمع للتسويق الإبداعي في المملكة؛ وهو ما سيجعله يمتد على 4 أيام، منها يومان للتدريب، ويومان سيتم التركيز فيها على 6 محاور رئيسية، يناقشها 100 متحدث، بحضور 1500 شخص من المهتمين والمفكرين والداعمين والمؤثرين.
وأكد العايد في تصريح لـ”أخبار24″، على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن المهرجان السعودي للتسويق الإبداعي “أثر”، أن الهدف من المهرجان، هو تعزيز وتحفيز وتكريم الفكر الإبداعي في المملكة، وتحويله منصةً للإبداع، يتم فيها دعم وصقل المواهب الشابة، ودعم الفكر الإبداعي المملكة.
وجرى الكشف عن تفاصيل البرنامج بحضور ممثلين عن كلٍّ من الشريك الاستراتيجي للمهرجان، الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات؛ والشريك الداعم، شركة MBC للحلول الإعلانية. وفق “أخبار 24”.
ومن المتوقع أن يكون مهرجان “أثر”؛ حدثاً رائداً يدعم الإبداع ويحتفي به، خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر المقبل في فندق كراون بلازا الرياض آر دي سي، وذلك بمشاركة وفود من السعودية ومختلف أنحاء العالم، من ضمنهم ممثلون عن بعض أبرز الشركات المحلية، مثل الخطوط السعودية، والهيئة العامة للسياحة، وشركة البحر الأحمر الدولية، ومجموعة stc، وأرامكو السعودية، ومجموعة الخطوط السعودية، وهنقرستيشن، وغيرها.
ويضم مهرجان “أثر” برنامج مديري التسويق التنفيذيين، إلى جانب برنامج “مهيرة” للتنفيذيات، والمفتوح أمام 10 سيدات يتميزن بإمكانات عالية في قطاع الاتصال والتسويق الإبداعي.