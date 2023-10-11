“دعم وتدريب” 1500 سيدة “ضمانية”

وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجمعية المودة للتنمية الأسرية، اتفاقية شراكة لدعم وتدريب 1.5 ألف سيدة ضمانية قادرة على العمل على مستوى المملكة، من خلال تعزيز مهاراتهن ودعم مشاريعهن، أو توفير فرصة عمل مناسبة لهن.
وتهدف الاتفاقية إلى بناء قدرات السيدات الضمانيات القادرات على العمل من خلال تقديم مسارات للتدريب الحرفي والمهني عبر أكاديمية الحياة لتمكين المرأة التابعة للجمعية اقتصادياً، ونقلهن من الاحتياج إلى الإنتاج.
وتحصل السيدات خلال رحلة التمكين على الإرشاد الريادي والمهني، كما تتضمن رحلة المستفيدة إجراء المقابلات الشخصية واختيار التوجه المناسب للسيدات؛ ومن ثم بدء مرحلة التدريب المكثف، والتي تتضمن تدريبًا حرفيًا يتناسب مع توجه السيدة وقدراتها لإدارة مشاريع متناهية الصغر. وفق “أخبار 24”.
وأكد مدير الجمعية محمد آل رضي، أنه يجري عمل دراسة جدوى للمشروع من قبل لجنة الإقراض لإرشاد السيدات ودعمهن، كما تحصل السيدات أيضاً على جلسات إرشادية ريادية في عدة محاور، كالتسويق والتصوير والتغليف.